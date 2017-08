Nye livreddere trænede

Fra den 1. til den 3. august blev 16 unge svømmeundervisere i alderen 16-23 år oplært i disciplinen livredning. Formålet var at give svømmeunderviserne de nødvendige færdigheder til selv at dyrke livredningsaktiviteter med børnene i deres lokale svømmeklub, forklarer Michael Iwersen, der er uddannelsesleder i TrygFonden Kystlivredning.

– Vi vil gerne sætte fokus på livredning blandt børn og unge i de lokale svømmeklubber, og med Livredderakademiet giver vi en række unge svømmeundervisere færdigheder i livredning, som de kan give videre til deres elever på svømmeholdene, siger Michael Iwersen og forsætter:

– Formålet er at vække interesse for livredning, så det bliver naturligt for børn og unge at lære at redde sig selv og andre på stranden. Vi arbejder målrettet for, at det at gå til livredning bliver ligeså naturligt som at gå til håndbold eller gymnastik.

Aspiranterne på Livredderakademiet modtog undervisning på uddannelsescenteret i Hvidovre, men langt størstedelen af træningen på Brøndby Strand. Her lærte aspiranterne blandt andet at redde folk i land med en redningstorpedo og et rescue board, de prøvede kræfter med åben-vand svømning og fridykning, modtog et førstehjælpskursus og kom i praktik hos TrygFonden Kystlivrednings rutinerede livreddere. Livredderne fik desuden udleveret redningstorpedoer, redningskranse og oppustelige rescue boards, som kan anvendes til livredningsaktiviteter i den lokale svømmeklub.

Det er Dansk Svømmeunion og TrygFonden Kystlivredning, der i samarbejde har oprettet denne helt nye uddannelse for unge undervisere i svømmeklubber. Livredderakademiet afholdes for første gang i år.