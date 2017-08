Nyt initiativ skal holde Glostrup ren

I denne uge starter et nyt projekt for Vestervangskolens 5. klasser. Over de kommende tre måneder skal de en gang om måneden ud i området omkring Vestervangskolen og samle affald og registrere graffiti og andre ting, der ikke er i orden. Formålet er at få området til at se pænere ud, for på den måde at mindske mængden af nyt affald, graffiti og hærværk.

Teorien bag hedder Broken Windows. Det er en gennemtestet kriminologisk teori, der kort fortalt siger, at folk er mere tilbøjelige til at smide affald, begå hærværk eller anden kriminalitet i et område, hvor der i forvejen ikke er særlig pænt.

– Hvis man kommer til et område, hvor det ikke ligner, at der er nogen, der tager ansvar for området, så opfører man sig heller ikke selv ansvarligt, siger Lars Jonasson, kriminalpræventiv medarbejder i Glostrup Kommune.

Derudover rammer projektet børnene i en god alder.

– Børnene får et medejerskab overfor kvarteret. Det gør, at de ikke selv smider affald på vejen, og måske vil sige til deres kammerater og søskende, at de heller ikke skal smide affald på vejen, siger Lars Jonasson.

Han håber på opbakning fra forældrene.

– Vi håber på forældrenes opbakning. Ikke kun i ord, men i handling. De kan komme med ud og samle affald de aftener, vi gør det. Jeg sørger for kaffe og kage, siger Lars Jonasson.

Projektet inkluderer derudover et besøg på Vestforbrændingen, hvor børnene skal lære, hvad der sker, hvis de smider affald på gaden.

– For eksempel plastikposer er rigtig skidt. De bliver nedbrudt til miniplastik, som bliver skyllet ud i kloakken og videre ud i havet, hvor det bliver spist at fisk, som vi så spiser, siger Lars Jonasson.

Det er planen at evaluere projektet efter et halvt år. Hvis det har været en succes, håber Lars Jonasson på opbakning til at udbrede projektet til hele Glostrup Kommune.