Nyt initiativ skal motivere mennesker med diabetes

Diabetesforeningen i Vallensbæk og Ishøj Kommune starter nu en ny motivationsgruppe op.

Der er således motion, madlavning og erfaringsudveksling på programmet, når Diabetesforeningens Motivationsgruppe fremover mødes på Egholm Skole.

Meningen er, at deltagerne i Motivationsgruppen skal inspirere hinanden til at kunne leve et godt liv med diabetes.

Kæmper sammen

Gitte Thielst er motivationsgruppeinstruktør og har selv type 2-diabetes. Derforhar hun god erfaring med at tage hånd om sygdommen:

– Vi skal i min gruppe sammen finde en måde, hvor vi kan få motion til at blive en naturlig del af hverdagen. På en sjov måde så alle kan være med. Vi skal have bygget et socialt netværk op, dele hverdagstips og opskrifter. Jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang. Jeg kæmper ikke for deltagerne i Motivationsgruppen, men med dem. Vi har sammen en kamp at vinde.

Gitte Thielst har deltaget i Diabetesforeningens instruktørkursus om fysisk aktivitet, sund mad og gruppedynamik.

Hvis man ønsker at være med eller høre mere, kan man kontakte Gitte Thielst på tlf. 61396952 eller på mail gitte-thielst@mail.tele.dk

Møderne finder sted om torsdagen fra den 14. september til den 7. december fra kl. 16.00-19.00