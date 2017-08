Nyt lille galleri med glaskunst

Mariann Brogaard har i mange år lavet glaskunst. Hun har solgt det fra forskellige gallerier og fra en lille bod på Kgs. Nytorv, primært til turister. Nu sælger hun dog sin glaskunst fra et lille galleri foran hjemmet på Kirkeskellet 10 i Brøndby.

– Jeg køber store glasplader, der kommer fra USA. Så skærer jeg glasset i små stykker og sætter det sammen til det, jeg gerne vil have. Så skal det slibes og brændes flere gange i en ovn, fortæller hun.

Glasset bliver både til brugskunst som skåle, tallerkner og så videre, og til rene dekorationer, der kan stå på en hylde. Hvad det bliver til, finder Mariann først ud af, når hun har farvet glasset.

– Jeg leger faktisk med farverne. Jeg flytter rundt med farverne, og så finder jeg ud af, hvad det skal blive til. Jeg har et eller andet med kolde farver, siger hun.

Selve galleriet er nemt at se, også selvom Mariann ikke skulle være hjemme. Det er nemlig indrettet i et drivhus, der står direkte ud til vejen, opstillet af Marianns mand, Jose Perez.