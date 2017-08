Nyt tilbud for pårørende til personer med et misbrug

Det kan være voldsomt og opslidende at være vidne til, at et højt elsket familiemedlem synker ned i et misbrug.

– I Danmark har omkring 585.000 personer et så stort forbrug af alkohol, at det skader dem fysisk, psykisk og socialt. I Vallensbæk er der 900 personer med skadeligt storforbrug af alkohol. Derfor har vi mange familier, hvor pårørende har brug for hjælp til at håndtere problemer med alkohol og andre rusmidler, siger Adam Risbjerg Nielsen, faglig leder på Pitstop, som er et behandlingstilbud for borgere fra Vallensbæk og Ishøj, der har et misbrug.

For at tage hånd om familier, som er berørt af misbrug, tilbydes nu et særligt kursus, hvor familiemedlemmer kan blive undervist af professionelle fagfolk og få en række redskaber, som de kan bruge i deres dagligdag.

Lær at sætte grænser

I løbet af undervisningen vil kursisterne blandt andet lære, hvordan de kan definere en afhængighed, sætte grænser og føre en konstruktiv dialog med det familiemedlem, som har et misbrug.

Desuden vil kursisterne blive informeret om, hvilke muligheder for hjælp og behandling de kan få hos kommunen.

Som pårørende vil man gerne hjælpe dem, man holder af, med at komme ud af et skadeligt overforbrug, og på kurset lærer de pårørende forskellige metoder, som de kan bruge til at hjælpe både sig selv og deres familiemedlemmer.

Kursusforløbet vil strække sig over to onsdage: Den 23. og 30. august. Begge dage vil kurset vare fra klokken 16 til 18 og finde sted på Ishøj Bibliotek.

Del dine erfaringer

Ugen efter kurset vil kursisterne få mulighed for at fortsætte i et forløb med fire ugentlige gruppemøder. Denne del af forløbet vil ligeledes vare fra klokken klokken 16 til 18 og foregå på Ishøj Bibliotek.

I gruppen vil familierne få mulighed for at mødes med andre, som kæmper med de samme problemstillinger.

Møderne vil foregå i et forum, hvor alle vil få mulighed for at tale åbent sammen om deres følelser og dele egne erfaringer.

Ring på 2069 2833 eller send en mail til pitstop@ishoj.dk, hvis du vil høre mere om kurset.