Også galt i Dammene

Af

Michael Skjalm

Vasedammen 19

Det er med stor frustration, jeg kan læse, at Brøndbyparken har kæmpe problemer med deres renovering.

Velkommen i klubben. Vi er i gang med en renovering af Dammene i Brøndby.

Situationen her er lige så latterlig som i Brøndbyparken, alle de administrative siger fra og lader skraldet falde ned på de frivillige i afdelingsbestyrelsen, som ikke har de fornødne kompetencer.

Men hallo Brøndby, lad bare de kompetente repræsentanter fra Lejerbo og dem som har entreprisen bare sørge for, at Brøndby går i betalingsstandsning og står med rigtig mange af vores ældre skatteydere, som ikke mere kan følge med i de prisstigninger, der sker i vores almennyttige selskaber.

Jeg håber, nogen fra vores kompetente byråd har mulighed for at kigge på disse eskalerende skandaler.