Olympiske ungdomsskolelege

En efter en kravler de ud af bilen, der står på parkeringspladsen foran Ungdomsskolen i Vallensbæk.

Da alle igen er foldet helt ud og står på en lang række, viser det sig, at der kan være 21 elever i bilen. På én gang.

Fredag holdt Ungdomsskolen i Vallensbæk OL for eleverne i 6. og 7. klasse, og en af øvelserne var en samarbejdsøvelse, der i al sin enkelthed gik ud på at hjælpe hinanden med at være så mange som muligt i en bil.

Efter denne øvelse fulgte andre, for eksempel præcis udskæring af kage og fodbold, hvor man er bundet fast i snore. Alt sammen for at give eleverne en god oplevelse, skabe nye relationer og for at vise, hvad Ungdomsskolen står for.

En god dag

– Det har været en overraskende god dag.

Julia Sif Winckler, der går i 7. klasse på Vallensbæk Skole, havde ikke de store forventninger inden dagens OL. Men er altså blevet positiv overrasket.

– Jeg er ikke så meget til sport, og jeg har prøvet mange ting i forvejen. Men det var faktisk sjovt, da vi først kom i gang.

Lukas Staunstrup Nielsen fra 7x på Egholmskolen er en af de andre elever, der er med, og dagen er også faldet i hans smag.

– Det har været en god dag. Det er hyggeligt at være sammen med både sine klassekammerater og dem fra de andre skoler.

Desuden har dagen givet Lukas Staunstrup Nielsen en fornemmelse af, hvad Ungdomsskolen har at tilbyde:

– Jeg har ligesom set, hvor de forskellige ting er henne og hvad man kan lave her.

Skabe relationer

Lars Elmkjær, leder af Ungdomsskolen og UU-vejledningen står og spiser kage. Et hold elever er ved at skære en kage ud i præcis lige store stykker og anrette det fint, en olympisk disciplin i Vallensbæk i dag.

– Det er en super dag, børnene er glade, og vi andre er også glade.

Det er første gang, Ungdomsskolen arrangerer OL, og det har ifølge Lars Elmkjær flere formål:

– Vi vil gerne vise, hvad Ungdomsskolen står for, hvad man kan bruge den til. Samtidig har vi inviteret UU-vejlederne med, så de unge kan lære dem at kende, og så de kan lære de unge at kende. Det er vigtigt for os, at der bliver skabt gode relationer.

Der blev i løbet af dagen dystet i ni OL-aktiviteter.

Vinderklassen fik en vandrepokal.

17 klasser og knap 400 elever deltog.

Det var første gang, OL fandt sted.