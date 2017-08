Problemer med teenagefester

Der har igen denne sommer været improviserede fester for unge flere offentlige steder i Glostrup. De inviterer ofte til denne hyggedruk via Facebook – eller andre sociale medier, og mødes derefter medbringende diverse drikkevarer. Og det er et problem, mener Lars Jonasson, kriminalpræventiv koordinator i Glostrup Kommune.

– Det er nødvendigt at sætte fokus på de større børns udeliv, siger han.

Mange vil mene, at sommeren har været af tvivlsom karakter, men det afholder ikke børn og unge fra at være udendørs, hvilket jo for det meste er positivt.

– Ungdomslivet skal jo leves, og på bedste vis er langt de fleste af Glostrups børn og unge, sunde og fornuftige. Der er dog en gruppe der er begyndt at arrangere ”hyggedruk” i Egeparken og ved skaterbanen, siger Lars Jonasson.

Men det er i flere tilfælde endt med episoder, der ikke er hyggelige.

– Desværre kan denne gruppe af unge ikke nøjes med en enkelt øl. Denne sommer har vi haft episoder, hvor 13-14-årige er segnet omkuld i deres eget opkast, hash rygning, et par tilfælde af trusler og vold, samt uheldige seksuelle oplevelser, siger Lars Jonasson.

Ifølge ham vil det hjælpe meget, hvis Glostrups forældre spørger deres børn om, hvad de laver om natten.

– Det er vigtigt at understrege, at det er en mindre gruppe, der ikke kan finde ud af at opføre sig fornuftigt, men det vil gavne situationen meget, hvis forældre i Glostrup tager en snak med deres børn om hvad de laver, når solen er gået ned, slutter Lars Jonasson.