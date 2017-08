Regnvejr skabte problemer

Det regnede massivt torsdag eftermiddag, og det har givet problemer. I Ejby stoppede Glostrup Forsynings hovedledning, så den løftede sig selv og asfalten på Ejby Mosevej. Flere steder blev kloakdækslerne løftet og har derfor ligget løst. Mandag formiddag, da Folkebladet var forbi, var de ved at blive efterset og lagt sikkert på plads igen. Glostrup Forsyning mener, at hovedkloakken er blevet stoppet af rødder, der nu vil blive skåret over, så vandet en anden gang kan flyde frit igen.

Også i Vallensbæk har vandet givet problemer. Her blev flere stier omkring Vallensbæk Mose, Vallensbæk Sø og Store Vejleå oversvømmet af vandmasserne.