Ridecenter bliver dyrere

I maj kunne Folkebladet fortælle, at det nye ridecenter i Ulsøparken først kan tages i brug til næste år, og ikke som ellers planlagt lige efter sommerferien i år.

Årsagen var, ifølge Brøndby Kommune, dels at grundvandet står for højt og dels at der er mange glasskår i området, som det har været svært af dække ordentligt.

Vanskeligt samarbejde

Da Kommunalbestyrelsen onsdag afholdt møde, var sagen på dagsorden, under den lukkede del af mødet.

Her skulle man ifølge dagsordnen diskutere en supplerende anlægsbevilling til det nye ridecenter.

På spørgsmålet om, hvad der skulle diskuteres, siger Kent Max Magelund (S), borgmester:

– Vi må desværre give en tillægsbevilling på 3,450 mio. kr. Det skyldes flere ting. Dels at man konstaterede glasstumper i foldarealerne, som skal udbedres i efterår 2017 samt forår 2018, dels at der har været løbende tvister med entreprenøren med hensyn til afgrænsning af entreprisen.

Et samarbejde, der altså ifølge Kent Max Magelund, har været problematisk:

– Samarbejdet har været konfliktfyldt, og det er overvejet, om der skulle køres voldgiftssag på de konstaterede tvister. Men det har hidtil været vurderingen, at tvisternes økonomiske omfang ikke står mål med de omkostninger en voldgiftssag vil udløse.

Derfor var der, ifølge Kent Max Magelund, politisk enighed om at bruge ekstra penge på projektet:

– Det er enormt irriterende. Men som alle KBmedlemmer sagde, så skal projektet fuldføres, så vi i sidste ende får Vestegnens flotteste rideskole, synes vi i Brøndby.

Skal være i orden

Vagn Kjær-Hansen (SF), formand for Teknik- og Miljøudvalget, er enig med Kent Max Magelund:

– Der har været et opgør med firmaet om, at de ikke passede deres arbejde godt nok. Men de problemer, der har været, skal naturligvis løses, så ridecenteret kan tages i brug.

Ligeledes mener Vagn Kjær-Hansen, at de nuværende brugere godt kan se logikken i at vente med at tage centeret i brug :

– Det er naturligvis ærgerligt at vente. Men de har jo den gamle rideskole, så de mangler ikke et sted. Jeg er ret sikker på, at de helst vil vente til, manglerne er bragt i orden.