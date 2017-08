Rolig Brøndbykamp

Torsdag aften tog Brøndby IF imod Hajduk Split fra Kroatien i 3. runde af kvalifikationen til Europa League. Det blev en kedelig affære på banen med et 0-0 resultat.

Udenfor banen var der også stille og roligt. Op til kampen havde Brøndby IF og politiet meldt ud, hvordan trafikken omkring Brøndby Stadion skulle afvikles, og at det kortvarigt ville blive nødvendigt at lukke Park Allé.

Omkring midnat, to timer efter kampen, kunne Københavns Vestegns Politi meddele, at de gik tilbage til almindeligt beredskab. De havde ellers et stort antal betjente ude for at holde de to fangrupper adskilt.

I optakten til kampen, var der enkelte konfrontationer mellem de to fan-grupperinger, som dog hurtigt blev stoppet, da politiet lagde sig i mellem. Under kampen og bagefter foregik afviklingen roligt og de kroatiske fans gik tilbage til Brøndbyøster Station og blev kørt tilbage med S-tog til København i god ro og orden.

Afviklet i god ånd

– Vi er glade for den ånd som kampen blev afviklet i, og der skal lyde stor ros til samarbejdet med Brøndby IF og de politifolk fra flere forskellige sjællandske kredse og kroatisk politi, som var en del af dagens aktion, siger politiaktionens leder vicepolitiinspektør Brian Toftemann.

En person blev anholdt for overtrædelsen af Ordensbekendtgørelsen og en politimand blev ramt af kasteskyts, men kunne fortsætte sig arbejde umiddelbart efter.