Rulleskøjtemaraton for alle

– Det er ret unikt, at et arrangement kan ramme så bredt. For nogle af deltagerne var det deres første større løb, og samtidig havde vi nogle af Europas bedste med. For eksempel blev Stephan Due Schmidt, der vandt maratondistancen, nummer fem ved det seneste EM, fortæller Rasmus Bigler fra Vallensbæk Rulleskøjteklub, i daglig tale kaldet VARK.

En tradition

Det var syvende gang, at VARK afholdt rulleskøjtemaraton, der blev skudt i gang af Morten Schou Jørgensen (K), formand for Børne- og Kulturudvalget.

Løbet er kendetegnet ved, at deltagerne løber den samme rute mange gange. Derfor er det tilskuermæssigt mere interessant end den type løb, hvor feltet kun kommer forbi én gang.

De ca. 100 deltagere var ligeligt fordelt på hel- og halvmaraton-distancerne. Den yngste deltager var 11 år, den ældste 72.

– Vi har hørt fra flere, at de desværre ikke kunne være med på grund af ferie, og derfor overvejer vi at afholde løbet en uge eller to senere næste år, fortæller Rasmus Bigler.

Næste store arrangement for Vallensbæk Rulleskøjteklub er danmarksmesterskaberne den 26. august ved Vallensbæk Idrætscenter.