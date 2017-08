Rygsmerter fortæller livshistorie

Det er sæson for havearbejde og golf og i begge tilfælde skal der kun et forkert vrid til, før man har ondt i ryggen.

Ingrid Christesen og Tanja Jørgensen fra Træningscenter Brøndby har mange borgere fra Brøndby, Glostrup og Albertslund mellem hænderne, som har nye og akut opstående eller tilbagevendende rygsmerter. Men det er ikke varme omslag og massage, der gør forskellen.

– Der er ikke en mirakelkur på rygsmerter, man er nødt til selv at tage styringen. For nogle handler det om, at man skal erkende, at man ikke skal blive ved med at træne som om, man stadig er 20 år. For andre er det en erkendelse af, at når man i mange år ikke har prioriteret sig selv, så kan det resultere i rygsmerter, og for mange handler det om igen at begynde at bruge den lænd og ryg, som man har sparet på grund af smerter, men som jo skal bruges, forklarer de to fysioterapeuter.

Stress kan spille ind

Det kan også hjælpe at få styr på vejrtrækningen, ligesom de to eksperter gør meget ud af at studere kroppen og psyken som en helhed.

– Det er en aha-oplevelse for mange, at en del rygproblemer handler om mental og fysisk stress. Krop og psyke hænger i den grad sammen, og når man har blik for det, kan man bedre forstå, håndtere og agere på, hvad kroppen sladrer om, forklarer Tanja Jørgensen og Ingrid Christesen.

Udover mødet med fysioterapeuter har borgeren mulighed for at få individuel vejledning af ergoterapeuter i forhold til daglige aktiviteter som for eksempel arbejdsstillinger ved kontorarbejde, køkkenaktiviteter og rengøring.

Har man nye rygsmerter eller er gamle blusset op, kan man komme ind i et otte ugers forløb i Træningscenter Brøndby, det kræver blot en henvisning af ens læge til Forløbsprogram for lænde/ryg. Tilbuddet gælder borgere i Brøndby, Glostrup og Albertslund kommune.