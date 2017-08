Så er vi i gang igen

I går sluttede sommerferien for de fleste elever i Folkebladets område, da skolerne i Brøndby og Vallensbæk igen ringede ind til time. Og i Glostrup skete det faktiske allerede midt i sidste uge.

Også på Brøndby Strand Skoles afdeling på Strandskolevej sluttede sommerferien i går. Men skolestarten i år, var ikke som de fleste.

For skolen har hen over sommeren nemlig været igennem et større renoveringsarbejde. Således er flere af lokalerne blevet renoveret og udvidet, så de i højere grad er tidssvarende. Et arbejde, der stort set er færdig, men kun lige.

Masser af røg

I modsætning til denne planlagte renovering, har en anden del af skolen også haft besøg af håndværkere hen over sommerferien.

Årsagen til dette var, at der kort før sommerferien udbrød brand i en kopimaskine, der udviklede så kraftig røg, at flere lokaler i en anden del af skolen blev beskadiget. Et renoveringsarbejde, der også har fundet sted hen over sommeren, og som endnu ikke er afsluttet.

Så da Per Trudslev, skoleleder på Brøndby Strand Skole, mandag stod i gården og bød eleverne velkommen tilbage, var det med blandede følelser:

– Det er dejligt at komme i gang igen. Men det er under andre former, end vi havde regnet med.

I følge Per Trudslev var branden ikke alvorlig, men alligevel ødelæggende:

– Det var i grunden en lille brand. Men den udviklende en røg, der blandt andet gik ud over lærerværelset og nogle af de materialer, der allerede var lagt frem til brug i dette skoleår. En konsekvens af branden er, at vi må undervise nogle af eleverne i pavillioner bag ved skolen.

Henter bøgerne

I et af de nye lokaler sidder en 1. klasse. Alle elverne er mødt frem første skoledag, og da den sidste elev træder ind i lokalet, får hun et stort knus af den ene af de to lærere.

Man kan stadig lugte de nye materialer, der er levet sat op, men væggene er bare og for enden står stadig flyttekasser:

– Nu skal vi over og hente jeres bøger. Det er det første vi skal. Skoleåret er i gang. På Brøndby Strand Skole begynder det nye år i nye lokaler. Men også med udsigten til, at andre lokaler stadig mangler at blive gjort klar efter røgskaden.