Så lyder jazzen igen

Sæsonens første arrangement for Brøndby Jazzklub er et samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen og Kulturhuset Brønden, nemlig Brunch & Big Band i Brønden.

For tredje år i træk er der først brunch et par timer, og derefter et par timer med musik.

Brunch skal bestilles på forhånd. Musikken er gratis, og alle er velkomne.

Band med bred stil

Musikken leveres af CT Big Band, der har profileret sig som big band med repertoire fra jazzens verden i den traditionelle big band stil.

CT Big Band spiller numre fra det instrumentale repertoire tillige med en række kendte sangnumre, der tages under instrumental behandling; mange af arrangementerne er skrevet specielt til orkestret af den nuværende dirigent, trombonisten Niels Neergaard.