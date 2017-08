Skolevej får vejbump

Hastighedsgrænsen bliver ikke altid overholdt langs Bygaden og Kirkebjerg Allé, og da vejene blandt andet benyttes af skolebørn, der skal til og fra Brøndbyvester Skole, etablerer Brøndby Kommune nu vejbump på vejene.

I løbet af sommeren etableres fem vejbump langs Kirkebjerg Allé (fra krydset med Gildhøj til 30 km/t-zonen) og fire langs Bygaden (fra 90-gradersvinget til krydset med Kirkebjerg Allé) for at øge trafiksikkerheden og trygheden. De nye vejbump forventes at være færdige inden skolestarten i august. Begge strækninger bliver til 40 km/t-zoner i modsætning til den tidligere begrænsning på 50 km/t.