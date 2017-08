Skyderi i Brøndby

En 21-årig mand blev tidligt søndag morgen, kl. 01.47, ramt af skud afgivet af en ukendt gerningsmand i Brøndby Strand.

Sammen med en anden mand på 22 år var han til stede på en parkeringsplads ved Strandporten, hvor de sad i en parkeret bil.

Herunder kørte et andet køretøj ind på parkeringspladsen og afgav flere skud mod de to unges bil.

Den 21-årige, der sad på passagersædet, blev ramt af et enkelt skud. Han blev efter en kort undersøgelse på Glostrup Hospital overført til Rigshospitalets traumeafdeling, hvor man kunne konstatere, at han var uden for livsfare, og efter endt behandling ville kunne udskrives.

Måske sammenhæng

Gerningsmændene kørte fra stedet i en mindre hvid bil, der formentlig kørte mod København.

Efterfølgende blev en bil fundet brændende på Cathrine Bootsvej i Hvidovre. Der er muligvis tale om samme køretøj, men der pågår fortsat efterforskning for at fastlægge eventuel sammenhæng.

Det er ikke muligt at fastslå hvorvidt skyderiet er en del af den igangværende bandekonflikt, og ingen af de to unge er kendt af politiet i den sammenhæng.

Søger vidner

Københavns Vestegns Politi søger vidner, der evenuelt har set noget, i særdeleshed omkring den brændende bil i Hvidovre.

Har man oplysninger i sagen kan Københavns Vestegns Politi kontaktes på tlf. 43861448.