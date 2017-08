Stjernespækket besætning til gadekærskoncert i Vallensbæk

Hovedmanden bag gadekærskoncerten, Vallensbæk Kirkes organist Lars Jørgensen, måtte knibe sig en ekstra gang i armen, da aftalerne endelig faldt på plads, og ikke mindre end fem kendte og elskede sangere havde sagt ja til at optræde til koncerten den 17. august.

– De har alle hver for sig været solister til koncerterne gennem årene, og nogle af dem også mere end én gang, fortæller Lars Jørgensen, der lige nu står midt i forberedelserne til sin 13. gadekærskoncert.

– Jeg talte med en af vores tidligere solister, musicalsangeren Thomas Ambt Kofod, som har haft Preben Kristensen som en slags mentor. Thomas foreslog at lave en koncert med både ham og Preben. Kort efter talte jeg med Stig Rossen og spurgte ham, om han også ville være med, siger han.

Så rullede lavinen, og Lars Jørgensen kontaktede endnu to tidligere solister, Thomas Eje og Søren Pilmark. De var begge med på ideen – og så var grunden lagt for en aften, der kommer til at blive husket i Vallensbæk i mange år fremover.

Stort kor og orkester

Ud over de fem solister kan man opleve Vallensbæk Kirkes Kor på 24 sangere, og det hele bakkes op af et professionelt 9-mands orkester.

– Det bliver en hyggelig tur ned ad ’Memory Lane’ – blandt andet skal Preben Kristensen og Thomas Ambt Kofod give den som Frank Sinatra og Sammy Davis Jr. i klassikeren ’Me and My Shadow’, fortæller Lars Jørgensen.

Sangerne fra kirkens kor bliver også inddraget i høj grad – blandt andet i duetter med både Thomas Eje og Søren Pilmark.

– Thomas skal synge et Nina & Frederik-potpourri med ikke mindre end fem ’Ninaer’ fra koret – det bliver festligt, siger Lars Jørgensen.

Stig Rossen slutter det hele af med sangen ”Light at the End of the Tunnel” fra musicalen Starlight Express, som han før har givet til gadekærskoncerten.

Om Gadekærskoncerten

Koncerten holdes torsdag den 17. august klokken 18-21 ved gadekæret i Vallensbæk Landsby. Det er gratis at deltage og man kan medbringe en madkurv eller købe pølser og drikkevarer.