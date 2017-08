Stod op klokken tre for at høre Page Four

Allerede klokken seks lørdag morgen var der gang i den foran indgangen til Glostrup Festival. Pladsen åbnede først klokken 12, men en gruppe piger ville være helt sikre på at komme forrest til koncerten med Page Four. Blandt den var Kassandra Evak og Sofie Victoria Eis Mathiesen. De havde overnattet sammen i Ringsted og stod op klokken tre om natten for at tage til Glostrup, hvor de ankom klokken seks.

– Vi vil gerne være i forreste række og nyde koncerten endnu mere, siger Sofie.

For dem er det en helt særlig oplevelse at stå på forreste række.

– Det er bare vildt hyggeligt at være til koncert med dem, siger Kassandra.

– De kommer ned til os og giver os hånden og har øjenkontakt med os. Det er de mindste ting, der gør det til en fantastisk oplevelse, siger Sofie.

Mens de sidder og venter sammen med omkring 20 andre Page Four fans synger de bandets sange og snakker og hygger sammen. De fleste af Page Fours fans kender hinanden.

Det er bandets opmærksomhed på deres fans, der gør dem specielle.

– De er fantastiske for deres fans. De hjælper deres fans gennem svære perioder i deres liv. De har også hjulpet mig gennem en svær periode, siger Sofie.