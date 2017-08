Støtte til at forebygge radikalisering

Brøndby, Helsingør og Københavns Kommune er udvalgt til at dele en mio. kr., som Styrelsen for International Rekruttering og Integration uddeler til en forebyggende indsats mod rekruttering til ekstremistiske miljøer i udsatte boligområder.

– Vi er meget glade for, at vi har fået tildelt støtten. Det falder helt i tråd med den opmærksomhed, der iøvrigt er i Brøndby Kommune på udsatte unge. Puljen understøtter i høj grad det fokus, vi har på hele tiden at øge det tværsektorielle samarbejde overfor de unge. Med pengene bliver det muligt at udvikle nogle værktøjer, der gør det lettere for os at få overblik over grupperingstendenser og ikke mindst struktureret at videndele på tværs i kommunen. Dermed kan vi blandt andet også bedre forebygge at yngre søskende bliver radikaliserede, fortæller Jens Ansbjerg, leder af SSP i Brøndby Kommune og ansvarlig for det nye projekt.

Selvom Brøndby Kommune har fået pengene, er det ikke det samme som, at Brøndby og Brøndby Strand, har særlig store udfordringer, understreger Jens Ansbjerg:

– Brøndby Strand er ikke et særligt udfordret boligområde, men var i målgruppen for puljen. Det baserer sig primært på, at der er en igangværende boligsocial helhedsplan for området

Fælles indsats

Puljemidlerne skal også bruges på at øge samarbejdet med det lokale politi og det boligsociale område, så man får en skærpet opmærksomhed på bekymringer og dermed kan sætte hurtigere ind.

Man vil også kortlægge Brøndbys foreninger i samarbejde med det boligsociale område, så man får større kendskab til og bedre samarbejde med byens foreninger, så sammenhængen mellem kommune og civilsamfund kan understøttes.

I 2016 udarbejdede Brøndby Kommune en strategi for kommunens indsats, der både dækker forebyggelse og håndtering af radikalisering, når den har fundet sted.

Brøndby Kommune har desuden en antiradikaliseringsgruppe, der består af medarbejdere fra Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen, Social- og Sundhedsforvaltningen og SSP.

Ifølge politiet er Vestegnen en af de mest belastede politikredse i landet, hvad angår radikaliserede borgere.