Superflex kommer til Vallensbæk

Danske Superflex har markeret sig internationalt for deres politisk engagerede praksis, der ofte bevæger sig uden for kunstens kendte rammer og udfordrer den klassiske kunstnerrolle.

Kunsten anvendes som et redskab i hverdagslivet og tilbyder alternativer til de nuværende samfundsforhold og magtstrukturer.

Med en subversiv og ofte også humoristisk tilgang kommenterer Superflex på samtidens politiske, økonomiske og sociale forhold i en globaliseret verden.

Ét af gruppens nyeste værker er en opera, der handler om Mærsks Operahus på Holmen i København

Omfangsrigt arbejde

Superflex blev grundlagt i 1993 og har siden udstillet på en række nationale og internationale institutioner samt lavet forskellige kunstprojekter i det offentlige rum.

I Danmark har gruppen blandt andet designet den offentlige plads Superkilen på Nørrebro i København og er fornylig blevet kommissioneret til at udsmykke de nye metrostationer i Sydhavns-området. Desuden har gruppen lavet plakater i orange signaturfarve, der fyldte byrummet med slogans som ”Foreigners, please don’t leave us alone with the Danes”.

I sammen periode, hvor Superflex kan opleves på Dias, udstiller de også på Tate Modern i London

Fiktive robotrettigheder

Når Superflex indtager Dias den 7. september, bliver det med en stedsspecifik soloud­stilling med titlen Den Grønne Ø i Det Røde Hav.

Stationsrummet fyldes af et nyt video- og installationsværk, der fortæller en fiktiv historie om robotters rettigheder, som Superflex forstiller sig, at de så ud i 1960’ernes Vallensbæk.

Sammen med kommunens lokalpolitikere vedtog borgmester, Poul Hansen, at Vallensbæk skulle være pioner i kampen om robotters rettigheder, Vallensbæk – Robotvenlig by.

Den historiske, fiktive strategi om robotrettigheder danner en ramme for at se ud i fremtiden og italesætter spørgsmål om blandt andet kunstig intelligens.

Herved går udstillingen i dialog med Dias udstillingstema for 2017-18, The Machinery Series, der handler om forholdet mellem menneske og maskine samt de muligheder og udfordringer, teknologien repræsenterer i dag.

Fra den 7. september udstiller Superflex på Dias i Vallensbæk.

Udstillingen hedder Den Grønne Ø i Det Røde Hav og varer til den 10. november.