Tænk på parkeringen

Af

Inge-Lise Johansen, Birkehøj 1, 2600 Glostrup

Tirsdag den 22. august blev der afholdt Glostrup Stafet i Solvangsparken, rigtig god ide, og der var mange mennesker og biler. Vi bor på en af de små sideveje tæt på Solvangsparken og derfor bliver vores lille villavej brugt til parkering. Det er også helt fint, men bare ikke folk så parkerer i begge sider af vejen lige over for hinanden, så man ikke kan komme forbi. Det var godt, at der ikke skulle en brandbil eller ambulance ned af vores vej de timer, den blev brugt til parkering.

Vi opfordrer dem, der står for denne stafet, til, at man påpeger, at man skal tænke over, hvor og hvordan man parkerer næste år.

På forhånd tak