”Tillykke” med eventhallen

Torben Jensen

Kandidat til Kommunalbestyrelsen

Socialdemokratiet i Glostrup

Så kom Brøndby kommune også på verdenskortet med egen såkaldt Eventhal. Den gamle kabelhal hos NKT har fundet nyt formål, og skal nu fremover huse koncerter, tv shows og andre tiltag i underholdningsbrancen. Perfekt placeret langt fra Brøndbys villakvarterer og med udsigt til 250 nye p-pladser. Men desværre er der andre som må ligge ører til støjen fra den nye Eventhal.

Få meter, ja nærmest klods op af ligger der tre boligblokke med almennyttige boliger og et villakvarter i Søndervangen på Glostrup siden. De må nu finde sig i, at der sandsynligvis i dagevis skal larmes med lastbiler, lydprøver og koncerter til langt ud på natten. Støj dræber hvert år 500 danskere, og børn er de mest sårbare, da støjen også går ud over deres koncentration og indlæring af sprog mm. I forvejen har boligkvarteret ”glæden” af S-tog hvert 10. minut og to motorveje inden for ca. 500 meter. Så en event-/koncerthal oven i vil betyde et stort fald i livskvaliteten for de berørte borgere. Grundejerforeningen og jeg selv har forsøgt at komme i dialog med politikerne i Brøndby kommune – men desværre uden held.

Jeg vil gerne indbyde politikerne i Brøndby til en dialog omkring en ordentlig støjsikring, så borgerne på Glostrup-siden kan beholde livskvaliteten og undgå søvnløse nætter pga. larm fra koncerter osv.