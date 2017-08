To nye udstillinger i Vallensbæk Kunstforening

Josephine Ernst, anerkendt kunstfotograf, udstiller fra den 2. september i Vallensbæk Kunstforening.

Josephine Ernst er uddannet scenograf, men har valgt selv at skabe sin egen verden og fiktive rum.

Josephine Ernst arbejder med kontrasten mellem naturen og det menneskeskabte og menneskenes efterladenskaber.

Alle hendes billeder er sammensat af to fotografier, som derefter er blevet trykt på lærred, transparent materiale eller papir.

Motiverne er bygget op af betragtninger over Sveriges natur eller vores europæiske kultur og de genstande, som den menneskeskabte forbrugerkultur efterlader.

En udstilling mere

Samme sag som udstillingen med Josephine Ernst begynder, begynder en anden udstilling i Vallensbæk Kunstforening, nemlig med Sigrid Helene Andersen, der er født på Fugloy på Færøerne.

Tilknytningen til Færøerne udtrykkes i mange af hendes værker.

Farverne i værkerne er ofte stærke. Sigrid Helene Andersen har en uddannelse i billedkunst og har studeret hos billedkunstner Jane Blichfelt og billedhugger Niels Gunder Knudsen

Der er fernisering den 2. september kl. 11.00 til 12.30 i Kultur- og Borgerhuset, i biblioteket, på Josephine Ernsts udstilling.

Udstillingen varer til den 28. september. Alle er velkomne.

Der er fernisering den 2. september kl. 11.00 til kl. 12.30 i Kultur- og Borgerhuset, i Kommunalbestyrelsessalen Havet.

Udstillingen varer til den 28. september. Alle er velkomne.