Torvedag med fokus på kultur

På lørdag, den 2. september, er der torvedag på Brøndbyøster Torv. Blandt deltagerne er Kontra, Brøndbys KulturKlub, et nyt initiativ.

Folkebladet har talt med en af idémændene bag initiativet, Hajg Zanazanian:

– Vi er en gruppe mennesker fra lokalmiljøet, der lancerer dette initiativ. Vi er alle enten født eller opvokset i Brøndby og har lyst til at styrke det lokale kulturmiljø.

Og her er torvedagen på Brøndbyøster Torv en kærkommen mulighed for det nye initiativ til at vise, hvad initiativet har byde ind med, fortæller Hajg Zanazanian:

– En af de ting, der sker på lørdag, er sæbekasseløb. Et løb, hvor man stiller op med sine egne biler. Det er både børn og familier, der kan være med.

Og faktisk kan man endnu nå at lave sin egen sæbekassebil, fortæller Hajg Zanazanian:

– Hvis man i denne uge kigger forbi Højkær Byggelegeplads og har sine egne hjul med, så kan man bygge en sæbekassebil og nå at være med på lørdag.

Mange aktiviteter

I det hele taget er der mange ting at give sig til på torvedagen, fortæller Hajg Zanazanian:

– Der vil blandt andet være en musikscene med bands og artister fra og omkring lokalområdet, loppemarked, mulighed for kamelridning, panna streetfodbold i samarbejde med ØsterN BK og hoppeborg.

Et arrangement, der ifølge Hajg Zanazanian er stor lokal opbakning til:

– Butikkerne på torvet holder åbent, og der kan man købe mad og drikke.

Og når torvedagen slutter, så fortsætter den på sin vis alligevel, fortæller Hajg Zanazanian:

– Efter torvedagen arrangerer Ungekulturhuset Pilegården afterparty, så der er noget at give sig til hele dagen.

Og med i alt dette er altså det nye initiativ Kontra, Brøndbys KulturKlub, og det er der ifølge Hajg Zanazanian en oplagt grund til:

– Vi vil være med til at lave kulturelle arrangementer og derved styrke fællesskabet, så derfor er vi med.

Man kan se mere om Kontra, Brøndbys KulturKlub på deres Facebookside. Her kan man også se mere om torvedagen på Brøndbyøster Torv