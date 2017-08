Tour de Vest kører igen

Starten på årets Tour de Vest går fra Glostrup Hallen klokken 10.00 og der er tre distancer at vælge i mellem, så alle kan være med. Der er en hyggelig familie rute på 27 km, hvor man hovedsageligt cykler på stier. Hvis man har lidt mere i benene, så vil ruten på 68 km være en god distance og en flot tur. Har man derimod trænet hele sæsonen, så vil ruten på 122 km, være en rigtig udfordring.

– Tour de Vest er for alle og er et motionscykelløb, hvor man skal følge færdselsreglerne. Men vi har alligevel forsøgt at gøre løbet spændende og attraktivt for dem, der gerne vil cykle langt og føle de er med i et rigtigt cykelløb. Derfor er der følgebiler og marshalls med rundt på de to lange distancer. Her er der også henholdsvis et depot på 68 km distancen og to depoter på 122 km distancen, siger Christian Ebbe fra Sportsaktiviteter.dk, der arrangerer løbet.

Der er også et depot på 27 kilometerruten, hvor deltagerne kan få vand og frugt samt en kop kaffe og lidt kage.

Er du bedre til at kigge på og ikke selv cykle med, så er der god grund til at møde op på Stadionvej ved Glostrup Hallen og se de mange ryttere kommer i mål på opløbsstrækningen.

– Det er altid festligt og sjovt at se deltagerne give det sidste de har, inden de passerer målstregen. Deltagerne kommer i mål mellem klokken 12 og 14 og er vejret godt, så er der opstillet hoppeborg til børnene på p-pladsen foran Glostrup Hallen. Så kom og se cykelløb og præmieoverrækkelse søndag den 3. september og tag hele familien med, siger Christian Ebbe.

Igen i år bakker Folkebladet og Sydbank på Hovedvejen i Glostrup op om løbet. Når du har tilmeldt dig, kan du hente dit startnummer i Sydbank på Hovedvejen 87 i Glostrup. Det kan du gøre fra den 28. august og til 1. september. De første 200, der henter deres startpakke, modtager samtidig en gave fra Sydbank.

Du tilmelder dig online på www.tourdevest.dk, hvor du også kan læse meget mere om løbet. Sidste tilmeldingsfrist er 2. september og priserne starter fra 125,- pr. person, som inkluderer startnummer, personlig tid, forplejning under og efter løbet og godt afmærkede ruter.