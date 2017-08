Unge fra hele verden besøgte Glostrup

Lørdag den 5. august ankom 18 unge mennesker til Glostrup, hvor Glostrup – Albertslund Rotary Klub var værter for dem. Borgmester John Engelhart og Præsident Lissi Vejlborg bød de unge velkommen. Borgmesteren bød dem velkommen til Glostrup med hilsnen om, at det er positivt, at alle de unge mennesker kommer med et åbent sind og lærer hinanden og de forskellige baggrunde at kende, hvilket er så vigtigt i den tid vi er i.

De 18 unge piger og drenge kommer fra Asien, Rusland, Tyrkiet, samt en lang række europæiske lande. Alle unge var indkvarteret i privat indkvartering, så de får størst mulighed for at se, hvordan livet former sig i Danmark.

En af deltagerne på SummerCampen er Nika Rebec fra Slovenien.

– Jeg var inde på nettet og trak en liste ud med de SummerCamplejre, der blev tilbudt. Emnet med Gospelsang og musik og at det var Danmark, hvor SummerCampen blev afholdt, var det bærende argument for at jeg valgte campen hos Glostrup – Albertslund Rotary Klub. Det er min første camp, så jeg har været meget spændt, siger hun.

Hun havde hørt lidt om Danmark inden campen.

– Jeg havde hørt, at det var et flot land, men meget koldt. Så vidste jeg, at det blæser meget og at I har mange vindmøller.

Ugens program bestod af Gospelsang i samarbejde med Østervangkirkens Gospelkor, men der var også rundvisning i København med Tivolitur, Roskilde Vikingemuseum og en lang række andre aktiviteter der alle fortæller de unge om, hvordan der er, at bo i Danmark.

Rotarys SummerCamps er en af Rotarys mærkesager, hvor unge i alderen 15-18 kan søge om et to ugers ophold i et andet land. Alle kan søge, det kræver ingen tilknytning til Rotary. Hvert år gør cirka 3.000 unge fra hele verden brug af denne mulighed.

– Det bedste ved campen har indtil nu været, at jeg har mødt mange meget flinke danskere og har fået mange nye venskaber med unge fra andre lande. Det er meget forskelligt at være ung om det er Tyrkiet, Frankrig eller Slovenien. Det er sjovt at høre om. Og nej jeg vil ikke kunne leve i Danmark med det kolde og regnfulde vejr. Men jeg vil komme tilbage en dag, det er jeg sikker på, siger Nika Rebec.