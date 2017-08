Vagn vrøvler

Af

Flemming Ørhem, Dansk Folkeparti, Formand for Miljø- og teknikudvalget i Glostrup Kommune

I Folkebladet 15. august giver Brøndbys Teknik- og miljøudvalgsformand Glostrup Kommune skylden for dårlige cyklistforhold på Vibeholmsvej, fordi vi ”blokerer for løsningen”.

Hvad er det dog for noget vås?

Glostrup Kommune vil naturligvis gerne bedre forholdene for cyklister. Men vi har sagt nej til stiforbindelse mellem Glostrup og Brøndby på jernbanens sydside, fordi vi forudser, at Søndervangskvarteret i Glostrup i så fald bliver parkeringsplads for Brøndbys øgede aktiviteter i Priorparken, senest med den såkaldte Eventhal. Det vil da være så nemt at smide sin bil i Søndervangen og så lige smutte ad stien ind til Eventhal m.v. Vi accepterer simpelt hen ikke, at Søndervangskvarteret skal være parkeringsplads for Brøndby. Vi har peget på, at Brøndby først og fremmest selv må løse sine problemer, for eksempel ved at åbne op for adgang til Priorparken fra syd og vest, fra Sognevej og fra Brøndbyvestervej.

Så længe Brøndby ikke løser sine problemer med adgang til Priorparken, må jeg sige til Vagn Kjær-Hansen (SF):

Nej, Glostrup blokerer ikke for løsningen. Det gør Brøndby Kommune selv.