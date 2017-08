Vinder vil til Skotland

I løbet af sommeren har Folkebladet haft en sommerqiuz kørende. I løbet af de tre uger har der været omkring 500 deltagere, der har svaret rigtigt på alle spørgsmålene. Blandt dem trak Folkebladet en vinder af hovedgevinsten, et rejsegavekort på 5.000 kroner til Best Travel. Det blev Jan-Lio Heitmann.

– Jeg tænker lidt på en rundrejse i Skotland. Best Travel har en rundrejse på otte dage, der ser spændende ud. Der har vi aldrig været, og så er der jo en rigtig flot natur. Det der med sol og strand er lidt passé for os, nu er det mere natur og kultur vi rejser efter, siger han.

Han forventer, at han vil tage sin kone med på turen.