Vallensbæk Bridgeklub har netop fejret 25 års jubilæum. Formand for Ældre Sagen i Vallensbæk, Niels Erik Tulstrup, var forbi for at ønske tillykke. Foto: Ældre Sagen i Vallensbæk

25 år med bridge

VALLENSBÆK. Vallensbæk Bridgeklub har netop fejret 25 års jubilæum. Aase Larsen har været med fra begyndelsen