Billigere børnehave

Sidste år blev taksten for at gå i vuggestue og dagpleje nedsat. i år er turen så kommet til børnehavetaksten, der bliver nedsat med 308 kroner i forhold det oprindelige budgetforslag, så det til næste år kommer til at koste 1463 kroner om måneden at have et barn i børnehave.

– Vi fortsætter takstnedsættelserne på daginstitutionsområdet, sidste år nedsatte vi taksten for at få sit barn passet i dagpleje og vuggestue, i år sænker vi børnehavetaksten med over 300 kr. om måneden, siger Robert Sørensen (EL).