Børn med hjertefejl kørte Tour de Vest

Bare fordi man har en hjertefejl, kan man godt deltage i et af Danmarks største motionscykelløb. Så søndag deltog ti unge mennesker, alle med en medfødt hjertesygdom, i cykelløbet Tour de Vest, på 68 km distancen. Målet var, at alle deltagerne gennemførte løbet. Og det lykkedes, fortæller projektleder i Hjerteforeningen og ansvarlig for cykelholdet Rikke Morthorst.

– Alle kom i mål på fornemmeste vis. Det var rigtig dejligt. Alle var glade og stolte. Det var den sidste store udfordring for dem, de slutter sæsonen af med at køre dette cykelløb, siger hun.

Alle i samme båd

På cykelholdet er alle deltagerne i samme båd, da alle har været igennem mange undersøgelser og operationer i hjertet. Det betyder, at de alle har mere end cyklingen til fælles, og derfor er der en stor forståelse for hinanden, som hurtigt skaber et særligt fællesskab.

Rikke Morthorst oplever også et særligt bånd mellem deltagerne på tværs af køn og på trods af en stor aldersforskel på holdet.

– Alle deltagerne har forståelse for, at man kan have brug for lidt flere pauser undervejs, og de lærer alle sammen, at det ikke er farten og gennemsnitshastigheden, som er vigtig, men derimod at de ikke giver op, selvom det er hårdt. At gennemføre et cykelløb viser deltagerne, at de kan meget mere, end de selv tror, også selvom de har en hjertesygdom. Det er en læring, som de også kan bruge andre steder i livet, hvor det går op af bakke, siger Rikke Morthorst.