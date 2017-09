Børn spillede mod Superligaspillerne

Lidt over 500 personer, heraf 280 børn, lagde i torsdags vejen forbi Brøndby Stadion, da Brøndby Dagen 2017 løb af stablen.

Der var store smil og høj sol, da de mange børn fik mulighed for at træne med Alka Superliga-spillerne på Brøndby Stadion, mens forældrene så til fra sidelinjen med mobilen i hånden klar til at tage billeder.

Når der ikke var indersidespark og høje knæløft på programmet, slog børnene sig løs i hoppeborgen, på pannabanen eller Street Soccer-banen, inden den stod på showkamp mod Brøndby-spillerne.

Til tonerne af ’Jump’ gik børnene side om side med Brøndby-spillerne ind på grønsværen, hvor børnene gjorde deres bedste for at besejre deres fodboldhelte.