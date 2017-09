Brøndby trænger i den grad til en ny boligpolitik

Af

Flemming Eilstrup Jonassen,

Seniorrådsformand Brøndby

Hvor gør det ondt at læse om ægteparret Welanders fraflytning fra Brøndby (Folkebladet 19. sep 2017).

Som nyvalgt formand for Seniorrådet i 2015 blev jeg allerede efter nogle måneder konfronteret med de påtænkte ændringer af anvisningspolitikken, og Seniorrådet fik via Forvaltningen og Borgerservice 15. juni 2015 oplyst følgende:

Der kan fortsat søges hjælp til lejlighed i forbindelse med hussalg. Alle, der har igangværende salg, får brev fra kommunen ca. 1. september 2015 med alle relevante informationer. Siden er der kommet en del yderligere henvendelser fra borgere, der i god tro har regnet med, at kommunen vil stille lejlighed til rådighed ved salg af hus, og Seniorrådet har følgelig taget sagen op adskillige gange med Forvaltning, BiB og Social-og Sundhedsudvalget, senest maj 2017 med sidstnævnte.

Men den ”nye” (nu to år gamle) ordning fra 2015 fungerer bare ikke.

Konklusion: Brøndby trænger således i den grad til en ny boligpolitik, hvor det i dag,som det fremgår, er de ældre borgere, det går ud over.

Der lægges hvert år mange kr. i opskrivningsgebyrer hos boligselskaberne, der oplyser om 10-14 års ventetid. Samtidig er planerne for nye ældrevenlige private boliger skudt flere år ud i fremtiden, senest med annullering af planerne for Kirkebjerg området og et nyt Gildhøjhjem. Interessant nok vil en ny boligpolitik have dobbelteffekt: Unge, erhvervsaktive familier flytter til Brøndby og tilfører skattekroner og dynamik, og samtidig skabes tryghed for ældre borgere, der vil fraflytte deres hus.