Budgetforlig i Glostrup: 22 elever i klasserne og nye klasselokaler

Som Folkebladet tidligere har kunnet fortælle, gik Venstre til budgetforhandlingerne med et ønske om et loft på 22 elever i klasserne, når der dannes nye 0. klasser på Glostrup Skole. Det var et forslag, der mødte opbakning fra blandt andet Socialdemokratiet og Glostrup Lærerforening, og det kom også igennem i budgettet.

– . Jeg er meget glad for, at vi har besluttet at der gradvist indføres et loft på 22 elever i skoleklasserne. Det giver mere tid til den enkelte elev, tid til bedre forældresamarbejde og sandsynligvis også mere ro i klasserne, siger John Engelhardt (V).

Loftet indføres gradvist, så skolen ikke skal dele klasser, der har over 22 elever. De præcise detaljer for, hvordan loftet i praksis skal indføres, skal besluttes senere.

Fordi loftet indføres gradvist, kommer udgiften også gradvist. Det koster således kun 580.000 kroner i 2018, men når beslutningen er fuldt indfaset om ti år, vil udgiften være 15,4 millioner kroner om året.

For at få plads til de nye klasser skal Nordvangskolen udvides. De gamle gymnastiksale skal rives ned og der skal bygges en helt ny fløj med minimum ti nye klasselokaler.