Busserne skal køre selv

Der har i Kommunalbestyrelsen i Vallensbæk igennem længere tid været utilfredshed med busdriften i byen. Et synspunkt de lokale politikere har taget konsekvensen af i forbindelse med deres budgetforlig for næste år.

De har nemlig afsat knap en mio. kr. til et forsøg med selvkørende busser i Vallensbæk. Dog skal projektet, som det hedder i budgetforslaget for næste år, først undersøges nærmere i forhold til teknik og økonomi.

Hos Socialdemokratiet er man imidlertid glad for, at selvkørende busser har fundet vej ind i næste års budget. Således siger Søren Wiborg:

– Det er nogle problemer i forhold til busbetjeningen i Vallensbæk, som vi igennem længere tid har haft fokus på. De selvkørende busser kan måske være en del af løsningen på dette.

Faktisk mener Søren Wiborg, at de kommende selvkørende busser kan føre til nytænkning af busdriften i Vallensbæk:

– Måske er det ligefrem et skridt i retning af, at vi får en eller anden form for eget busselskab i Vallensbæk.

Også Henrik Rasmussen (K) er tilfreds med, at der nu skal kigges nærmere på brugen af selvkørende busser:

– Der har længe været et ønske om at binde byen bedre sammen. Det kan de selvkørende busser måske være et redskab til.

Godt med analyse

I modsætning til De Konservative og Socialdemokratiet, så giver Venstre ikke meget for tanken om selvkørende busser:

– Det giver vi ikke meget for. Helst ville vi være foruden. Men sagen er, at det blev vedtaget, også selvom vi ikke var med. Derfor er det trods alt godt, at der skal laves en ordentlig analyse af det, inden den endelige beslutning træffes, siger Niels Jørgensen.

Også hos Dansk Folkeparti kan forventningerne til de selvkørende busser ligge et meget lille sted. Således siger Kenneth Kristensen Berth:

– Vi er meget skeptiske overfor dem. Jeg kan lige se for mig, at de kører så langsomt, at de kommer til at trække en lang kø efter sig i morgentrafikken. Men Socialdemokratiet og De Konservative var meget forelskede i idéen.