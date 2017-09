Danmark Rundt suste forbi

Tirsdag i sidste uge startede Post Nord Danmark Rundt. Og for første gang i løbets historie var Glostrup startby. Rytterne blev præsenteret og startede på Frederiksberg, og trillede så stille og roligt ud af byen, inden starten gik på Smedeland i Glostrup.

Undervejs kørte feltet ad Roskildevej gennem Brøndby, og ad Hovedvejen, Nørre Allé, Mellemtoftevej og Gamle Landevej i Glostrup. Her stod der masser af mennesker for at se rytterne trille forbi.

Ved hjørnet af Hovedvejen og Nørre Allé stod Ole og Inge Weinoldt. De stod netop her, da de forventede, at svinget ville få rytterne til at sætte farten ned, så det var muligt at få øje på nogle af de danske stjerner.

Men det var ikke kun rytterne, der blev nødt til at sætte farten ned i svinget, havde Ole Weinoldt regnet ud. Det måtte reklamekaravanen også.

– Jeg synes det er udemærket, at de sætter farten helt ned, så jeg kan nå at få en lakrids, sagde han.

Der var dog ingen lakridser i reklamekaravanen i år. I stedet fik Ole nogle klaphænder.

De to har fulgt cykelløb i fjernsynet og glædede sig også til at se de kendte ryttere.

– Jeg glæder mig til at se Michael Valgren og de andre danskere. Der er jo mange danskere med i år. Når man følger med i fjernsynet, er det sjovt at se dem i virkeligheden, sagde Inge.

Start på Smedeland

De to har også tidligere været ude at se Danmark Rundt, når de er kommet gennem Glostrup.

– De andre gange er det gået rigtig hurtigt, siger Ole.

– Vi vil hellere stå her, hvor de kører lidt langsommere, supplerer Inge.

På forhånd havde løbsdirektør Jesper Worre ellers opfordret folk til at komme ud til det officielle startsted på Smedeland.

– Der er ingen tvivl om, at der er nogen, der vil prøve at stikke fra start. Der plejer altid at være nogen, der vil prøve at komme afsted fra start, så de kan tage bakkepoint undervejs på ruten. Så der er nok at se på fra start, siger Jesper Worre.

Det skete da også. Allerede fra starten på Smedeland forsøgte de første ryttere at stikke af.

1. etape sluttede i Kalundborg med en sejr til Casper Pedersen.