Dansede minderne frem

Fredag formiddag var der gamle danske sange og dans til i Glostrup Shoppingcenter. Det var de tre ældrecentre i Glostrup, der inviterede til erindringsdans. Det er en årligt tilbagevendende begivenhed for at skabe opmærksomhed om demens og alzheimers.

– Man kan godt have en fest, selvom man er dement. Prøv at se nogle af de ældre i ansigterne. Ham der har ikke noget sprog, men man kan se, han er glad, siger Kirsten Klausen, der er aktivitetskoordinator på Ældrecenter Dalvang, og har stået for arrangementet.

For selvom man måske ikke kan huske så meget fra sin ungdom, kan de fleste huske hvordan man danser og nogle kunne huske de gamle danske sange, som der blev danset til.

Når erindringsdansen bliver holdt i Glostrup Shoppingcenter, er det også for at gøre os andre opmærksom på de alvorlige sygdomme.

– Vi bakker også op om de pårørende, der bliver ramt af, at de har et familiemedlem, der bliver ramt af demens. Det er begge parter, der bliver ramt.