Danske mestre for 27. gang

Der var næppe mange, der i cricketkredse troede, at Svanholms unge talentfulde hold i år kunne fraviste KBs sidste års suveræne danske mestre mesterskabet. Men det skete i weekendens sidste runde af turneringen.

I den sidste halvsæson har holdet gjort så store fremskridt, både spillemæssig og mentalt, at holdet vandt deres sidste syv kampe, og dermed blev danmarksmestre for 27. gang.

En enestående præstation i såvel cricketsporten som i dansk idræt som helhed.

– Vi er faktisk i en opbyggende fase med dette meget unge og talentfulde mandskab, og at de allerede i år har vist en så stor styrke, havde ingen i klubben troet og håbet på, siger Jørgen Jønsson fra Svanholm Cricket Club.

Et mesterskab, holdet selv hentede hjem, men som det også fik hjælp til, siger Jørgen Jønsson:

– Selv om vores lokale venner fra Ishøj hjalp os ved at slå KB i søndagens kamp, havde vi i forrige weekend nærmest lammetævet KB med over 100 points.

I søndagens kamp tog flere af spillerne ansvar, fortæller Jørgen Jønsson:

– I dagens kamp (søndag, red.) mod AB vandt holdet en overbevisende stor sejr på 185 points, hvor tre af vores spillere scorede over 40 points. Saif Ahmad scorede 69 og har haft en meget stor fremgang i den sidste halvdel af turneringen. Men også den unge keeper Wahab Hashmi og Mads Henriksen har spillet flot i de afgørende kampe af turneringen. Mads Henriksen scorede 58 not out og Wahab Hashmi lavede 41 not out.

I de kommende 14 dage spiller Svanholm Cricket Clubs ungdomshold, lilleput, drenge og Junior, DM-finaler. Dermed kunne klubbens sæson nummer 60 ende i et sandt festfyrværkeri, da klubben kan vinde alle de officielle mesterskaber.