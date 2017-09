Der skal fokus på boligpolitik

Af

Kaare Kjær-Madsen,

formand for Ældre Sagen, Brøndby

I seneste nummer af Folkebladet var emnet på side 20 den kommunale boligpolitik. Blandt andet konsekvenserne af beslutningen for et par år siden om tildeling af ledige boliger til borgere med behov derfor, eller rettere mangel på tildeling.

Ældre Sagen har i skrift og tale gjort opmærksom på problemet, og især gjort opmærksom på de skuffelser, borgere i kommunen bliver udsat for.

Den gang forslaget blev gennemført, var informationen fra officielt hold begrænset til nogle linier på kommunens hjemmeside. Og de partier, der gik imod forslaget, brugte heller ikke megen plads til at informere kommunens borgere.

Resultatet har vi så i dag. Borgere som familien Welander er blevet vildledt af både kommune og boligafdelinger. Ægteparret slår faktisk hovedet på sømmet med bemærkningen: ’Hvorfor er det, at man ikke har lavet en overgangsordning?’

Seniorrådet og Ældre Sagen er gået sammen i et forsøg på at finde bedre løsninger for kommunens seniorer. Og vi er i dialog med en vigtig part i denne problematiske sag, nemlig BIB (Boligselskaberne i Brøndby Kommune) om at få fælles og forbedrede opskrivningsregler, gældende for alle boligselskaber i Brøndby.

Ældre Sagen vil her gerne kraftigt opfordre alle, der kan komme i samme situation som familien Welander og ligesindede:

Bliv skrevet op hurtigst mulig i de relevante boligforeninger. Dels er det den bedste og eneste løsning på kort sigt. Og dels ved brøndbyborgerne ikke, om den nye kommunalbestyrelse, der tiltræder fra årsskiftet, vil arbejde på en forbedring for den gruppe borgere, der kan risikere at komme i samme situation.