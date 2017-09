DIAS omdrejningspunkt for Kulturugen

Vestegnens Kulturuge, der begynder på fredag, vil igen i år skabe et fælles kunstværk til Vestegnen.

Kunstværket tager udgangspunkt i årets tema: Vestegnens Kulturuge på elektrisk grund, og vil være strømførende.

Kulturugen har fået DIAS til at sammensætte værket og derved give en indsigt i, hvordan digital kunst kan inddrage og aktivere publikum.

Kunst som brikker

Det kunstværk, DIAS har sammensat, hedder Tryllebundet og består af i alt seks udstillingsrum på Vestegnen.

Et udstillingsrum er en container, hvor det enkelte værk bygges i, og containerne bliver dekoreret, så man kan se, at udstillingsrummene hører sammen som et samlet værk. Til hver af udstillingsrummene hører en puslespilsbrik, som man kan hente enten på biblioteker, i kulturhuse eller sundhedscentre.

Tager man ruten rundt til alle udstillingsrummene, kan man samle sit eget kunstværk.

Det er kunstnerne Fred Sapey-Triomphe (FR), Oskar Jakobsen (DK), Wayne Sigel (USA) og duoen Andrea Brasch & Patrick Jarnfelt (DK) der står for installationerne.



Mose og frivillighed

Men der vil også forgå andre ting i løbet af Kulturugen i de kommuner, der deltager.

I Vallensbæk er Festlig Fredag, fredag den 15. september, således en del af Kulturugen

Ligeledes er Mosens Dag, den 10. september, en del Kulturugen.

I år står Mosens Dag således i vikingernes tegn. Prøv at sejle med et vikingeskib, se rebslagning og kampe og Kroppedal Museum fortæller om vikingetiden. Der er også motionsløbet, og boder med smagsprøver og kunsthåndværk og mange andre aktiviteter.

Man kan se programmet for Vestegnens Kulturuge på www.vkir.dk/program