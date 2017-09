Døgnrapporten

Mand kørte påvirket

GLOSTRUP. Lørdag den 26. august kl. 01.30 blev en personbil bragt til rutinemæssig standsning på Stadionvej i Glostrup, hvor føreren, en 26-årig mand, blev sigtet og anholdt for at køre bil, mens han var påvirket af kokain.

Butikstyveri udviklede sig til røveri

VALLENSBÆK. Lørdag den 26. august kl. 11.58 blev det anmeldt, at en 35-årig dame havde forsøgt at forlade et supermarked på Vallensbæk Stationstorv med flere varer, hun ikke havde betalt for. Flere ansatte i butikken forsøgte at standse hende, hvormed hun skubbede den ene med to hænder i brystet, ligesom hun med begge hænder tog fat om en af de andres hals. Det lykkedes de ansatte at tilbageholde damen, til politiet ankom og anholdte hende.

1500 liter diesel stjålet fra byggeplads

VALLENSBÆK. Mandag morgen, den 28. august, blev det anmeldt, at en ukendt gerningsmand i løbet af natten var brudt ind på en byggeplads på Vallensbækvej, hvor han, efter at have stjålet et nøglebundt fra byggepladsens nøgleskab, tilegnede sig adgang til byggepladsens mobile dieseltank, hvorfra han, ved hjælp af medbragt værktøj, tilsluttede pumpeslangen og herefter tømte tanken for cirka 1500 liter diesel.

81-årig udsat for gaderøveri

BRØNDBY. Mandag den 28. august omkring kl. 09.00 blev en 81-årig dame udsat for gaderøveri på Brøndby Nord Vej. Damen kom cyklende, da en knallert, hvorpå der sad to personer, kørte op på siden ad hende, så hun blev nødt til at standse. En af mændene på knallerten holdt fast i damen, mens den anden stjal hendes pung, som lå i hendes taske, ligesom hun fik stjålet to halskæder, hun havde om halsen.

Lejlighedsindbrud

GLOSTRUP. Mandag den 28. august mellem kl. 15.30-18 brød en ukendt gerningsmand ind i en lejlighed på Højvangsvej i Glostrup. Gerningsmanden skaffede sig adgang ved at bryde hoveddøren op med en skruetrækker, hvorefter vedkommende gennemrodede store dele af lejligheden. Ud over smykker er det endnu uvist, hvad der er stjålet.

Mand forsøgte at stjæle tøj fra container

GLOSTRUP. Mandag den 28. august kl. 21.44 anmeldte en vagt, at han netop havde tilbageholdt en 60-årig mand på Banegårdspladsen i Glostrup, som var i færd med at stjæle tøj fra en container, som tilhører Frelsens Hær. I mandens bil blev der ligeledes funder poser med tøj, som angiveligt også har været doneret. Manden blev anholdt og bragt til Albertslund Politigård.

Ung mand sigtet i flere forhold

BRØNDBY. Tirsdag den 29. august kl. 00.19 blev en personbil bragt til standsning på Brøndbyøstervej, hvor føreren, en 20-årig mand, blev sigtet for at køre bil, selvom han var frakendt sin førerret. Føreren viste sig ligeledes at være påvirket af euforiserende, ligesom han blev fundet i besiddelse af en mindre mængde hash. Manden blev anholdt og bragt til Albertslund Politigård.

Tyveri fra personbil

VALLENSBÆK. Natten til tirsdag den 29. august knuste en ukendt gerningsmand en rude på en personbil, som holdt parkeret på Vejlegårdsparken i Vallensbæk. Gerningsmanden havde stjålet bilens GPS samt flere personlige ejendele.

Bil beslaglagt

GLOSTRUP. Onsdag den 30. august kl. 01.05 på Stadionvej i Glostrup blev en 19-årig mand sigtet for at køre bil på trods af, at han tidligere har fået frakendt sin førerret. På grund af flere lignende sigtelser blev mandens bil beslaglagt. Føreren blev ligeledes testet positiv for cannabis, hvorfor han også blev sigtet for narkotikakørsel.

Villaindbrud. Koster fundet

GLOSTRUP. Onsdag den 30. august kl. 09.40 blev det anmeldt, at der havde været indbrud i en villa på Nordre Ringvej i Glostrup, og at gerningsmanden havde stjålet tøj, smykker og mindre møbler. Alle kosterne blev senere fundet i en stjålet trailer og leveret tilbage til husets ejer.

Færdselsuheld på motorvej

GLOSTRUP. Onsdag den 30. august kl. 16.23 skete et færdselsuheld på tilkørselsbanen til Motorring 3 nær Glostrup. Uheldet skete, da en 38-årig mand bremsede op i sin bil på grund af kø forude, hvormed føreren af den bagvedkørende bil, en 41-årig mand, ikke kunne nå at bremse og dermed påkørte bilen bagfra. Ingen personer kom alvorligt til skade.

80-årig udsat for tricktyveri

BRØNDBY. Onsdag den 30. august omkring kl. 17.30 blev en 80-årig dame udsat for tricktyveri i sit hjem på Maglelund i Brøndby. Tricktyveriet skete, da en pige ringede på damens dør og bad om at låne en kuglepen. Mens de gik ud i køkkenet for at finde en kuglepen, gik en anden gerningsmand angiveligt ind i damens lejlighed og stjal et større kontantbeløb fra hendes soveværelse.

Pigen beskrives som:

Pige med anden etnisk baggrund end dansk, 10-15 år, 150-160 cm. høj og spinkel af bygning med brut, langt hår. Hun var iført gråt joggingtøj med hætten trukket op over hovedet.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen. Henvendelse i dagtimer eller døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.

Kørsel i frakendelsestiden

GLOSTRUP. Torsdag den 31. august kl. 22 blev en 22-årig mand sigtet for kørsel i frakendelsestiden, da han blev bragt til rutinemæssig standsning på Vestergårdsvej i Glostrup.