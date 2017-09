Døgnrapporten

Færdselsuheld på motorvej

BRØNDBY. Fredag den 1. september kl. 18.02 blev det anmeldt, at der var sket et færdselsuheld på Køge Bugt Motorvejen nær Brøndby, hvor tre biler var impliceret. Uheldet skete, da der pludseligt opstod kø, og en 27-årig mand ikke kunne nå at bremse og dermed kørte op i den forankørende bil. Ingen personer kom til skade ved sammenstødet.

Flere villaindbrud

VALLENSBÆK. Lørdag den 2. september blev det anmeldt, at en ukendt gerningsmand via et stuevindue havde skaffet sig adgang til en villa på Hyttelunden i Vallensbæk og bl.a. stjålet kontanter, smykker og tøj. Ligeledes anmeldte naboen søndag den 3. september, at en ukendt gerningsmand også havde været brudt ind i hans hus, mens han havde været bortrejst over weekenden. Om der er tale om den samme gerningsmand er endnu uvist.



Lokofører forsøgt spyttet på

VALLENSBÆK. Søndag den 3. september kl. 17.53 anmeldte en lokofører, at han netop var blevet forsøgt spyttet på af to ukendte drenge på mellem 11-13 år på Vallensbæk Station.

Tyveri fra personbil

GLOSTRUP. Søndag den 3. september anmeldte en borger, at en ukendt gerningsmand i løbet af natten havde knust en rude på vedkommendes bil, som holdt parkeret på Nordre Ringvej i Glostrup, og herefter stjålet bilens indbyggede radio- og GPS-system.

Computere stjålet fra skole

VALLENSBÆK. Mandag den 4. september kl. 22.30 brød tre ukendte gerningsmænd ind på en skole på Egholmvej i Vallensbæk. Gerningsmændene havde på ukendt vis skaffede sig nøgler til skolen, hvorfor de havde fri adgang til skolens computerrum, hvorfra de stjal ca. 35 bærbare computere.

Tyveri fra personbil

GLOSTRUP. Natten til tirsdag den 5. september brød en ukendt gerningsmand ind i en personbil, som holdt parkeret på Solvej i Glostrup. Gerningsmanden knuste en af bilens sideruder og stjal herefter diverse personlige ejendele.

Lejlighedsindbrud

VALLENSBÆK. Onsdag den 6. september blev det anmeldt, at en ukendt gerningsmand mellem kl. 08.00-23.00 var brudt ind i en lejlighed på Kløvervænget i Vallensbæk og bl.a. havde stjålet et TV og flere Macbooks.

Cyklist påkørt

BRØNDBY. Torsdag den 7. september kl. 07 blev det anmeldt, at en 56-årig, mandlig cyklist var blevet påkørt af en venstresvingende bil på Park Allé i Brøndby, som ikke havde overholdt sin vigepligt. Manden blev bragt til Hvidovre Hospital, da han i forbindelse med påkørslen kom slemt til skade med sin ene albue.

Tyveri fra personbil

GLOSTRUP. Torsdag den 7. september blev det anmeldt, at en ukendt gerningsmand mellem kl. 09.30-11.30 havde knust en rude på en bil, som holdt parkeret på Valdemar Hansens Vej i Glostrup, hvorfra vedkommende bl.a. havde stjålet en computer, som lå i bilen.