Døgnrapporten

Tyveri fra personbil

GLOSTRUP. Fredag den 8. september kl. 7 anmeldte en borger, at en ukendt gerningsmand i løbet af natten havde knust en rude på vedkommendes bil og dermed fået adgang til bilens lagerrum, hvorfra gerningsmanden stjal forskelligt værktøj og fiskegrej. Bilen holdt parkeret på Glentevej i Glostrup.

Villaindbrud

BRØNDBY. Lørdag den 9. september kl. 23.30 blev der anmeldt et villaindbrud på Kærhaven i Brøndby, hvor en ukendt gerningsmand i løbet af aftenen havde opbrudt et vindue til et af husets soveværelser og herefter gennemrodet store dele af huset og forlad stedet med smykker og forskelligt elektronik.



72-årig udsat for tricktyveri

BRØNDBY. Mandag den 11. september omkring kl. 11 blev en 72-årig dame udsat for tricktyveri, efter hun havde været inde at handle i et supermarked ved Brøndby Strand Centrum. Damen havde lagt sine varer på båndet, da hun så manden bag hende blot skulle købe en avis, hvorfor hun tilbød ham, at komme foran hende i køen. Manden afviste tilbuddet og blev bag damen i køen. Da dame efterfølgende var i gang med at lægge sine varer ind i sin bil, blev hun opsøgt af manden fra køen, som spurgte hende, om hun kunne stave et bynavn for ham. Damen stod og talte med manden, da hun pludselig så, at en anden mand stod ved hendes bil, og han netop havde taget hendes pung. Begge mænd løb fra stedet, mens damen forsøgte at løbe efter. Mændene tog damens dankort og smed herefter pungen på parkeringspladsen. Da damen kontaktede sin bank, fortalte de hende, at der netop var foretaget en større kontanthævning fra kortet.

Begge gerningsmænd beskrives som:

Mænd med anden etnisk baggrund end dansk, 175-180 cm. høje og var ca. 40 år.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen. Henvendelse i dagtimer eller døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.

81-årig udsat for tricktyveri

GLOSTRUP. Tirsdag den 12. september kl. 14.30 blev en 81-årig dame udsat for tricktyveri i sit hjem på Byskoven i Glostrup, da en ukendt gerningsmand ringede på hendes dør og fortalte hende, at han skulle se på hendes vaskemaskine. Mens manden distraherede damen, gik en anden gerningsmand angiveligt ind i lejligheden og stjal både kontakter og smykker.

Manden, der ringede på damens dør, beskrives som:

A: Mand med anden etnisk baggrund end dansk, ca. to meter høj, ca. 30 år og kraftig af bygning. Han var iført en mørk vindjakke og en mørk bøllehat.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen.

Brand i lejlighed

GLOSTRUP. Tirsdag den 12. september kl. 20.05 blev det anmeldt, at der var gået ild i en gryde med olie i en lejlighed på Vestre Lindeskov i Glostrup. Brandvæsnet var på stedet, da politiet ankom, hvor de var i gang med et større slukningsarbejde. Flere personer blev kørt til observation for røgforgiftning.

78-årig udsat for tricktyveri

GLOSTRUP. Onsdag den 13. september kl. 14.30 blev en 78-årig dame udsat for tricktyveri i sin opgang på Springholm i Glostrup. Tricktyveriet skete kort tid efter, at damen havde været ude at handle, da hun blev opsøgt af en kvinde i sin opgang, som fremviste et stykke papir og spurgte damen om hjælp til at finde en adresse. Da kvinden var gået, opdagede damen, at hun manglede sin pung. På overvågning fra det supermarked, hvor damen tidligere handlede, sås ligeledes to ukendte gerningsmænd, der aflurede damen pinkode og som altså angiveligt også var del af tricktyveriet.

Gerningsmændene beskrives som:

A: Kvinde med anden etnisk baggrund end dansk, ca. 50 år, 160-170 cm. høj, almindelig af bygning og havde lyst, mellemlangt hår, som var opsat i en hestehale. Hun var iført en blå vindjakke med elastik i taljen.

B: Mand med anden etnisk baggrund end dansk, 35-40 år, 170-175 cm. høj, almindelig af bygning med sort, kort hår. Han var iført en læderjakke, en polo med røde, hvide og sorte striber, lyseblå jeans og sorte Nike-sko.

C: Mand med anden etnisk baggrund end dansk, 30-35 år, 170-175 cm. høj, almindelig af bygning med sort, kort hår. Han var iført en sort læderjakke, en sort T-shirt, mørkeblå jeans og sorte Nike-sko.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen.

11-årig overraskede indbrudstyve

BRØNDBY. Torsdag den 14. september kl. 15.11 anmeldte en kvinde, at hendes 11-årige søn netop havde overrasket to indbrudstyve i deres villa på Markvej i Brøndby. Kviden kom hjem efter at have gået med familiens hund, da drengen fortalte hende, hvad der var sket. Mens hun var væk, var to ukendte gerningsmænd hoppet ind gennem et åbent køkkenvindue. Drengen, som befandt sig i husets kælder, blev opmærksom og mistænksom, da han pludselig hørte lyde fra stueetagen, hvorfor han besluttede sig for at gå op for at se, hvad der foregik. Den ene gerningsmand fik øje på ham, og hoppede hurtigt ud af vinduet, hvorefter drengen så to mænd løbe væk fra huset. Om der er stjålet noget er endnu uvist.

Gerningsmændene beskrives som:

A: Mand med anden etnisk baggrund end dansk, 15-20 år, 170-175 cm. høj og havde sort hår. Han var iført en sort trøje med hætte og havde en hvid plastikhandske på sin ene hånd, ligesom han bar en rygsæk på ryggen.

B: Mand med anden etnisk baggrund end dansk, 15-20 år og var iført sort tøj samt en rygsæk.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen.

20-årig sigtet i flere forhold

BRØNDBY. Torsdag den 14. september kl. 16.32 forsøgte en patrulje at bringe en personbil til rutinemæssig standsning på Gammel Køge Landevej i Brøndby, men uden held, da føreren af den pågældende bil drejede ned ad Lindevang, hvorfor patruljen eftersatte. Føreren standsede pludseligt bilen, hvorefter to personer steg ud for forsøgte at undløbe til fods. Det lykkedes politiet at standse den 20-årige mand, som havde ført bilen, kort tid efter flugtforsøget, hvormed han bl.a. blev sigtet for kørsel uden førerret samt for at køre bil, mens han var påvirket af euforiserende stoffer. Han blev ligeledes sigtet for kørsel uden sele, tyveri af nummerplader og for at køre i en bil, som hverken var indregistreret eller forsikret. Manden var viste sig tilmed at være eftersøgt til afsoning, hvorfor han blev kørt til Vestre Fængsel.

Spirituskørsel

BRØNDBY. Torsdag den 14. september kl. 22.47 blev en 51-årig mand sigtet og anholdt for spirituskørsel, da han blev bragt til rutinemæssig standsning på Priorparken i Brøndby.

Kørsel uden førerret

GLOSTRUP. Torsdag den 14. september kl. 23.18 blev en 21-årig mand sigtet for kørsel uden førerret, da han blev bragt til standsning på Hovedvejen i Glostrup, da han tidligere er blevet idømt kørselsforbud.