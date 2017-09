En fredag ud over det sædvanlige

Fredag var der trængsel i området omkring Vallensbæk Rådhus og Vallensbæk Kultur og Borgerhus.

Der var nemlig dømt Festlig Fredag, og mange af byens borgere og foreninger var mødt op for at være med.

Blandt andet Rikke Santin:

Jeg har en datter, der udstiller, så det skulle jeg ned og se.

Dagens program var en blanding af musik, teater, oplæg og musik, og ifølge Rikke Santin var et af højdepunkterne at finde tidligt i programmet:

– Min datter og jeg så Onkel Reje, og det var rigtig godt.

I det hele taget var Rikke Santin godt tilfreds med dagen:

-Det er et godt arrangement, som jeg er glad for at være med til.

Også Mads Bülow var en del af Festlig Fredag. Han går i 8. klasse på Pilehaveskolen, og sammen med klassekammeraterne stod han for en udstilling, der satte fokus på et par meget aktuelle problemstillinger:

– vi har igennem hele ugen arbejdet med digital mobning og flygtningekrisen. Vi har så lavet en udstilling med vores bud på, hvordan man afhjælper begge problemer.

Mads Bülows bidrag til udstillingen forestiller en vej, hvor man kan se en person cykle rundt:

– En af de ting, man kan gøre, er at cykle samme med flygtningene, så de lærer nogen at kende.

Poul Lund, formand for den lokale afdeling af Røde Kors, er også mødt op:

– Vi er en del af det lokale foreningsliv, og derfor er vi naturligvis med. Men vi vil også gerne fortælle om, hvad vi laver, og samtidig sætte fokus på, at mennesker andre steder ikke har det så godt.

Festlig Fredag begyndte kl. 15.30 og blev afsluttet med fyrværkeri kl. 22.

Se flere billeder i galleriet