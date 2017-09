Endnu et bredt budgetforlig

Fredag sidst på eftermiddagen blev de sidste underskrifter sat på budgetforliget for Glostrup Kommune for 2017. Denne gang er alle Kommunalbestyrelsens partier med. Det er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti.

Borgmester John Engelhardt har siddet for bordenden i budgetforhandlingerne. Han er glad for, at det er lykkedes at få alle partier med i budgetforliget.

– Selv om budgettet selvfølgelig ikke opfylder alle Venstres ønsker, er jeg meget tilfreds med resultatet i en tid, hvor der er snærende bånd i forhold til, hvad vi må som kommune. Jeg lægger stor vægt på, at vi har bøjet os mod hinanden på mange områder og samtidigt givet plads til, at alle partier har sat sine fingeraftryk på det færdige resultat, siger han.

Det samme siger Lisa Ward, borgmesterkandidat for Socialdemokratiet.

– Socialdemokratiet er glade for det brede forlig, hvor vi alle ansvarsbevidste har arbejdet hårdt på at finde fællesnævnerne hos alle partierne, siger hun.

Også Enhedslisten og SF er glade for at være en del af budgetforliget.

– Enhedslisten er tilfreds med det opnået resultat i budgetforhandlingerne. Jeg gik til forhandlingerne med borgmesteren med det udgangspunkt at få styrket velfærden for alle, det synes jeg er lykkedes, siger Robert Sørensen.

– På trods af de snævre rammer vi skal overholde, og på trods af at vi i Glostrup har en sund økonomi, er det for os vigtigt at der også er afsat flere penge til mere velfærd for både unge som den ældre del af befolkningen, siger Palle Laustrup (SF).

Hårdere tider

Budgetforliget indeholder i år 97 punkter, hvilket er nogenlunde det samme som sidste år. Men her holder sammenligningerne også op. I år har der været væsentligt færre penge at dele ud af end sidste år. Det har betydet, at det har været nødvendigt at prioritere. Sidste år indeholdte budgetforslaget nye driftsudgifter for 25,2 millioner kroner, mens der kun blev fjernet 15,2 millioner den anden vej. Altså ekstraudgifter for omkring 10 millioner kroner. I år er der nye driftsudgifter for 23,8 millioner kroner, men det har været nødvendigt at fjerne 18,1 millioner, hvilket kun giver ekstraudgifter for 5,7 millioner kroner.

Ifølge Flemming Ørhem (DF) har det dog været muligt at finde besparelserne, uden at skære i kernevelfærden.

– Jeg er først og fremmest tilfreds med, at samtlige kommunalbestyrelsens partier er enige om ikke at skære i kernevelfærden, og at vi har fået plads til at styrke indsatsen både for de svageste og for de ældre, siger han.

En del af besparelserne er ganske rigtigt fundet på punkter i budgettet, der ikke er blevet udnyttet tidligere. For eksempel er der en besparelse på 1,3 millioner kroner om året på kommunens medfinansiering af sundhedsvæsnet. Hver gang en borger bliver indlangt på et hospital, skal kommunen betale et fast beløb til hospitalet. Da der bliver indlagt færre borgere end forventet, kan man reducere budgettet, uden at det i praksis betyder noget for borgerne.

Også på anlægssiden har budgetpartierne måttet begrænse sig. Her er der nye anlæg på budgettet for 28,9 millioner kroner, mens der sidste år blev brugt 37,4 millioner kroner. Men hvor der sidste år kun blev fjernet 2 millioner kroner, er der i år fjernet 13 millioner kroner. Det er for eksempel broen der fører Ballerup Boulevard over Nordre Ringvej, der først skal renoveres i 2019 i stedet for 2018. Det er en udskydelse af syv millioner kroner. Der var også sat seks millioner kroner af til asfaltarbejde på større veje i kommunen i 2018. De bliver også først brugt i 2019.

Et andet eksempel er en besparelse på fem millioner kroner med overskriften reduceret fremskrivning på visse konti.

– Jeg forventer ikke, at borgerne kommer til at mærke det. Et eksempel på, hvor de penge kan findes, er beredskabet. Man har sagt i forbindelse med beredskabet, at de skal effektivisere. Hvis de gør det med en procent eller to, som vi har aftalt, så kommer pengene hjem på den konto. Vi har en aftale i KKR om at effektivisere vores drift. Det betyder, at vi skal betale færre penge til andre kommuner, siger John Engelhardt.

Udgifter til de svageste

Mens der på nogle områder har været sat flere penge af, end der har været brug for, har der på andre området været sat for få penge af.

– Budgettet for 2018 er præget af, at udgifterne til nogle af vores største og vigtigste opgaver, er steget meget gennem 2016 og 2017. Det drejer sig om børn og voksne med særligt vanskelige problemer, handicap og sygdomme. Vi ønsker fortsat en stor indsats for denne gruppe, og det betyder, at der i budgettet er prioriteret over 11 millioner kroner yderligere her, står der i budgetaftalen.

– Det er omkring 11 millioner kroner, som det har været obligatorisk at finde, siger John Engelhardt.