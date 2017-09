Enhedslistens spidskandidat genopstiller

Enhedslisten Glostrup blev ved sidste kommunalvalg repræsenteret i kommunalbestyrelsen for første gang. Den plads vil partiet gerne holde fast i.

– Mandatet har partiet brugt på at trække Glostrup i en mere rød og grøn retning, siger Robert Sørensen.

Enhedslisten går til valg under parolen ”Velfærd for alle” og med det mener partiet, at alle borgere skal sikres et trygt liv med lige muligheder.

– Jeg er rigtig glad for at få lov til at stå i spidsen for Enhedslisten til kommunalvalget. Jeg håber på at vælgerne giver os fremgang så vi kan få en mere grøn og social retfærdig politik i Glostrup, siger Robert Sørensen.