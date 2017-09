Enighed om navne på letbanestationer

Der har over de seneste år været det, der nærmest kan kaldes en magtkamp om navnene på de kommende stationer på letbanen. Især i Glostrup har der været debat, om to stationsnavne.

Det ene fordi Albertslund Kommune gerne ville have indflydelse, her endte kompromiset med navnet Glostrup Nord. Og det andet fordi Region Hovedstaden gerne ville have indflydelse. Her er der netop blevet indgået et forlig mellem Glostrup Kommune og Region Hovedstaden.

Region Hovedstaden havde ønske navnet Rigshospitalet Glostrup, mens kommunen ønskede navnet Glostrup Hospital. Kompromiset blev, at stationen kommer til at hedde Glostrup Hospital med undertitlen Rigshospitalet, som det kendes fra flere stationer på metroen, hvor for eksempel stationen Kastrup har undertitlen Den Blå Planet, efter den nærliggende turistattraktion.

– Vi har i Glostrup Kommune ment, at vi havde nogle rigtig gode navne til de fire stationer, vi har. Korte præcise og langtidsholdbare navne. Overfor det stod Regionen, som syntes, deres hospital skulle hedde Rigshospitalet. På trods af at det kun er en del af komplekset, der lige for øjeblikket hedder Rigshospitalet, sagde borgmester John Engelhardt (V), da sagen blev behandlet i kommunalbestyrelsen.

Ris og ros

Det er borgmesteren, der har forhandlet aftalen med Region Hovedstaden hjem, og det fik han ros for, fra Socialdemokratiet.

– Vi skal klappe os selv på skulderen over godt lobbyarbejde. Det har været en lang og sej proces, jeg synes det er en sejr, at vi får lov til at kalde den Glostrup Hospital. Vi skal være stolte af, at vi har taget den kamp, sagde Susanne Nordbjerg Bach.

Forslaget om navnet blev vedtaget af alle i Kommunalbestyrelsen på nær Flemming Ørhem (DF). Han mente, at Region Hovedstaden havde blandet sig i for meget.

– Vi havde selv fire gode forslag til navne. Vi lyttede til, hvad Regionen og vores nabo i Albertslund mente, og efter at have lyttet til de andre, der mener, de skal blande sig i, hvad stationerne i Glostrup skal hedde, så vedtog Kommunalbestyrelsen her fire navne, der må siges at være kompromiser. Rigshospitalet ligger på Blegdamsvej. Glostrup Hospital består blandt andet af Rigshospitalet, men også andre samarbejder. Jeg synes det vil forvirre mere end det vil forklare at begynde at kalde Glostrup Hospital for Rigshospitalet, sagde han og stemte ene mand imod.

Navnene skal endeligt godkendes af Letbanens bestyrelse, der består af medlemmer udpeget af kommunerne, Region Hovedstaden og staten. Når der er enighed mellem alle med interesse i stationerne, er det forventningen, at bestyrelsen også vil godkende forslagene.

Det er forventningen, at letbanen bliver endeligt vedtaget inden jul.