Et klippekort fuld af aktiviteter

Per Arvedsen bor på Ældrecenter Hvissinge. Han er en af de friske beboere på afdelingen. Han synes, at den nye klippekortsordning er god, da den giver mulighed for ekstra aktiviteter i hverdagen, og han fortæller gerne om sine oplevelser ved middagsbordet for at inspirere de andre beboere.

Blandt andet har han været på Brøndby stadion den 27. august, hvor Brøndby spillede mod AC Horsens og vandt 2-0.

– Det var en alletiders oplevelse, fortæller han begejstret.

Tilbage på tribunerne

Per har været Brøndbyfan hele sit liv. Derfor var et af hans ønsker i forbindelse med klippekortsordningen at komme til en Brøndbykamp. Det er nemlig beboerne selv, der kan bestemme, hvad den ekstra tid skal bruges på. Det ønske greb Pernille Frisch, der er Social- og Sundhedsassistent på Ældrecenter Hvissinge og selv Brøndbyfan. Hun tog sig tid til kampen, selvom hun egentligt havde ferie:

– Jeg skulle alligevel derind med min familie, så det var bare hyggeligt at have Per med, fortæller hun.

De havde fået pladser modsat Sydsiden, så de kunne se på feststemningen i ro og mag.

Fødselsdag og zoo

Også Edel Sørensen, der bor i sin egen ældrebolig i Hvissinge, har ordningen gjort en forskel for. Hun fortæller, at før ordningen eksisterede, kom hun ikke rigtig på tur. Nu er Edel og hendes faste hjælper, Ishrat, hele tiden på farten.

– Jeg sparer klippene op, så vi har seks timer, og så finder vi sammen ud af, hvad vi skal lave.

Edel har blandt andet brugt sine klip på at holde sin 80-års fødselsdag, tage på ture til Zoologisk Have og Tivoli og på at spise brunch på Køge Torv.

– Der havde Ishrat ikke været før, så det synes jeg, hun skulle opleve, fortæller Edel.

Edel er dårligt gående, da hun tilbage i 1980 blev ramt af en hjerneblødning.

– Man kan også bruge ordningen til ekstra rengøring eller oprydning, men jeg synes, man skal bruge den til at komme lidt ud, slår Edel fast.