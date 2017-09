Fast Glostrup Festival

Sidste år fyldte Glostrup 825 år, og det blev blandt andet fejret med en stor Glostrup Festival. Det var så stor en succes, at kommunalbestyrelsen sidste år valgte at give penge til endnu en festival, som blev afholdt i år. Det var endnu en succes, og nu bliver Glostrup Festival en fast del af budgettet. Der er sat fast 750.000 kroner af til at af holde Glostrup Festival for.